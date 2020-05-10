انفجار خزان صاروخ روسي في الفضاء

2020/05/10 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سرب مراقبة المجال الفضائي الأمريكي الثامن عشر على صفحته على تويتر أن خزان من وحدة التسريع “فريغات-سي بي” انفجر في الفضاء في 8 مايو أيار، مما أدى إلى تشكل 65 شظية.وفقا للجيش الأمريكي، وقع الحادث في 8 مايو بين 7.02 و 8.51 بتوقيت موسكو ، بينما لم يكن الانفجار ناتجًا عن اصطدام الخزان بجسم […]

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