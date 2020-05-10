الكشف عن سبب عدم حضور كونتي تدريبات إنتر ميلان

2020/05/10 | 09:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن سبب ابتعاد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان عن تدريبات فريقه التي أجراها، اليوم السبت.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أنَّ كونتي لم يخضع بعد لاختبار فيروس كورونا، وبالتالي لم يسمح له بدخول ملعب التدريبات.

وأضافت أنَّه مع ذلك، لم يستطع كونتي مقاومة رؤية كيف يتقدم اللاعبون بعد فترة الغياب الطويلة، مشيرة إلى أنه وجد ركنًا وراقب الدورات التدريبية عن كثب.

يذكر أن جميع لاعبي إنتر، خضعوا لاختبارات في الأيام الماضية؛ حيث جاءت نتائجهم سلبية، وبالتالي سمح لهم باستئناف التدريبات لكن بإجراءات صارمة.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم استئناف منافسات الدوري الإيطالي من عدمه، وسط مخاوف من إلغاء المسابقة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

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