ستاد القاهرة الأفضل في العالم باستفتاء جماهيري

2020/05/10 | 09:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نال ستاد القاهرة الدولي لقب أفضل ملعب على مستوى العالم خلال التصويت الذي أجرته صحيفة “ماركا” واسعة الانتشار في إسبانيا والعالم، اليوم السبت.

وتفوق ستاد القاهرة على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني وكامب نو الخاص ببرشلونة الإسباني.

وحصل ستاد القاهرة على 122 ألف صوت في الاستفتاء الجماهيري لماركا متفوقا بفارق شاسع على سانتياجو برنابيو الذي حصل على 50 ألف صوت مقابل حصول كامب نو على 30 ألف صوت وستاد سان ماميس ملعب أتلتيك بيلباو الإسباني على 24 ألف صوت مقابل 22 ألفا و800 صوت لستاد مونومنتال دي تشيلي.

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