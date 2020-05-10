“فيسبوك الجديد” أصبح متوفرا على “سطح المكتب”

2020/05/10 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن تصميمه الجديد المخصص لسطح المكتب أصبح متوفرا في كافة أنحاء العالم.وقالت شركة “فيسبوك” في منشور لها “إن الموقع الجديد أصبح متوفرا عالميا، وهو أسهل وأسرع في الاستخدام”.وأضافت أن التصميم الجديد للموقع يضم ميزة تتوافر على نسخة الهواتف الذكية، وهي “الوضع المظلم”، قائلة: “إنه يمنح […]

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