محافظ ديالى يقرر ايقاف العمل بنظام الفردي والزوجي وإلغاء الحظر ليوم الخميس

2020/05/10 | 09:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ ديالى مثنى التميمي واعتبارا من اليوم الاحد الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في المحافظة وإلغاء الحظر ليوم “الخميس”.وقال رئيس خلية الازمة في المحافظة مثنى التميمي في بيان تلقته وكالة صدى، إنه قرر وبتشاور مع اعضاء خلية الازمة إلغاء العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في محافظة ديالى كونه لا ينسجم

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