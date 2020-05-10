 وزير الصناعة يكشف عن خطة لاشراك القطاع الخاص لتطوير المنتجات المحلية

2020/05/10 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، الاحد، عن ان خطته في ادارة الوزارة للمرحلة القادمة تتضمن اشراك القطاع الخاص في مجال التطوير والنهوض بواقع الصناعة المحلية في البلد، مؤكدا اجراء تقييم للمعامل والشركات المتوقفة منذ اكثر من 16 عاما.وقال الخباز في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاولوليات مختصرة […]

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