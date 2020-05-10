 الأزمة النيابية محذرة من إصابات بكورونا بالملايين: اعيدوا الحظر الشامل

2020/05/10 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت خلية الازمة النيابية، السبت، من تسجيل إصابات بالملايين بفيروس كورونا من المواطنين سواء في العراق أو دول العالم ما لم يكتشف لقاح أو علاج لحالات الإصابة، مشددا على ضرورة إعادة الحظر الشامل.وقال مقرر خلية الأزمة البرلمانية جواد الموسوي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إنه “في كل الأحوال لم تستطع الحكومة تحقيق الالتزام التام […]

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