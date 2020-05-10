وزير الصحة: تسخير جميع الإمكانيات لمواجهة كورونا ونحتاج لمزيد من الفنادق

2020/05/10 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأحد، تسخير جميع إمكانيات المؤسسات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.وقال التميمي في تصريح صحفي ، إن “الوزارة قد تكون بحاجة للمزيد من الفنادق خشية ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا أو الملامسين لهم”.وأضاف أنه اطلع “على حالة المصابين الراقدين في مستشفى ابن الخطيب ومستشفىيات أخرى، وعلى أوضاع الوافدين

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