خلية الأزمة : تزايد إصابات كورونا جاء بسبب حالات التزاور الاجتماعي والتجمعات

2020/05/10 | 09:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو خلية الازمة الحكومية عبد الغني الساعدي، ان العراق كاد ينتصر على فيروس كورونا، إلا ان هناك سببين وراء تزايد الاصابات.

وقال الساعدي في تصريح إن أسباب زيادة الإصابات يعود الى زيادة عدد الفحوصات المختبرية التي تجري من خلال مختبرات وزارة الصحة، والسبب الثاني هو عدم التزام بعض المواطنين في بغداد بالحظر الجزئي وبإجراءات التباعد الاجتماعي، مضيفا أن الوزارة بدأت بالبحث عن المخالطين للأشخاص المصابين سواء من داخل بيته أو خارجه.

وأشار الى أن الحظر الجزئي تم وضعه اعتمادا على وعي المواطن والتزامه بالإرشادات، إلا ان عددا من غير الملتزمين تسببوا بالعودة الى الوراء وزيادة اعداد الإصابات من خلال التواجد في المقاهي والتجمعات والملاعب إضافة الى حالات التزاور الاجتماعي.

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