يونايتد وتشيلسي يهددان صفقة مورينيو

2020/05/10 | 09:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتنافس ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي، على التعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان، قبل بداية الموسم القادم.

فد ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، أن الناديين الإنجليزيين استفسرا عن إمكانية ضم توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

إلا أن الصحيفة أضافت أن توتنهام هوتسبير، يبقى أكثر نادٍ يتحرك بجدية لضم مونييه (28 عاما)، وذلك بعد حديث دار بين جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، واللاعب البلجيكي.

لكن في المقابل، يبدو رئيس توتنهام، دانييل ليفي، غير مقتنع بضم ظهير أيمن، خاصة أنه قرر بيع كيران تريبير لأتلتيكو مدريد، لإفساح المجال أمام مشاركة سيرج أورييه بشكل أساسي.

وأكدت “ليكيب” أن توماس مونييه، لا يمانع في تجديد تعاقده مع سان جيرمان، إلا أن إدارة النادي الفرنسي لم تفاتحه في الأمر.

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