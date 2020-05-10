دراسة: دواء لحرقة المعدة يظهر نتائج

2020/05/10 | 10:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أظهر مرضى كانوا يتناولون دواء شائعا لحرقة المعدة وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد، علامات تعافي من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس مقارنة بمصابين آخرين.

ومن غير الواضح ما إذا كان تحسّن المرضى مرتبطا بدواء "فاموتيدين" لعلاج حرقة المعدة أم أنها مجرد مصادفة، حسبما ذكر موقع شبكة "سي ...

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