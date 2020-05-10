2020/05/10 | 10:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. الحشد يخمد حريقاً في البغدادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحشد يخمد حريقاً في البغدادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحشد يخمد حريقاً في البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).