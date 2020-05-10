صحة الرصافة: ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﻌﺾ المواطنين ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ منع الانتصار على “كورونا”

2020/05/10 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو خلية الازمة عبد الغني الساعدي، الاحد، ان العراق كاد ينتصر على فايروس كورونا، فيما اشار الى ان هناك سببين وراء تزايد الاصابات.وقال الساعدي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “هناك زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻻﺻﺎﺑﺎت وﻫﺬا ﻳﻌﻮد لسببين اساسيين، اﻷول زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت المختبرية اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺮاق […]

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