سعد الحريري يهنئ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمناسبة ترأسه الحكومة

2020/05/10 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمناسبة ترأسه الحكومة، فيما أعرب عن أمله بتحقيق التطور والامان للشعب العراقي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحريري ان الأخير أجرى اتصالا هاتفياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هنأه خلاله بنيله ثقة المجلس النيابي وتأديته اليمين الدستورية.

وأضاف البيان أن الحريري تمنى لرئيس الوزراء العراقي التوفيق في مهامه الجديدة وان يحقق التطور والأمان والاستقرار والتقدم للشعب العراقي الشقيق.

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