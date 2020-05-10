الزرفي يعلق على التظاهرات الأخيرة ويلمّح لوقوف أحزاب خلف عمليات الحرق

2020/05/10 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، إن ’’ثورة تشرين’’ وضعت أساساً ...





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