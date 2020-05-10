خطر جديد يهدد عودة الدوري الألماني منتصف مايس الجاري

2020/05/10 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

واجهت خطط الدوري الألماني لاستئناف مباريات الموسم خطر جديد، بعدما تم الاستقرار بشكل رسمي على عودة دوري الدرجة الأولى والثانية يوم السبت المقبل الموافق 16 مايس.

وأعلن فريق دينامو دريسدن، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألماني، عن ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا بعد العودة إلى التدريبات، لذا يجب على الفريق بأكمله الدخول في الحجر الصحي.

وجاءت الإصابة في نفس اليوم الذي سمح لدينامو دريسدن بالتدريبات الجماعية وتواصل لاعبي الفريق ككل، مع الاعتقاد أنه لا يوجد إصابات لأن اللاعب الوحيد الذي ثبت صحته داخل الحجر الصحي منذ 3 مايس.

وأصدر الفريق الألماني بياناً يؤكد وجود حالتين إيجابيتين آخريين لفيروس كورونا، مشيراً بأنه لم يظهر عليهم أي أعراض، لذا سيتم اجراء اختبار شامل، وأدى ذلك لطلب الهيئة الصحية المحلية بدخول الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وهذا يجعل من المستحيل خوض مباراتهم الافتتاحية ضد هانوفر 96 يوم 17 مايس.

هذا الأمر آثار مخاوف كرة القدم الألمانية التي تتعجل في العودة من جديد.

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