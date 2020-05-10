92 شركة نفط في العالم منها 37 أمريكية تخفض الإنفاق الرأسمالي 100 مليار دولار

2020/05/10 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حققت أسعار النفط الخام ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع إغلاق بارتفاع 5 في المائة، نتيجة تقييد المعروض النفطي بسبب اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، بينما انتعش الطلب نسبيا مع تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا.وتسيطر التداعيات الحادة للأزمة على سوق النفط الخام حيث انخفض عدد […]

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