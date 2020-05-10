الامن النيابية: بعض الارهابيين يحاولون الدخول للعراق عبر سوريا بمساعدة امريكية

2020/05/10 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن النيابية، الاحد، ان امريكا تحاول الضغط على الكاظمي عبر ادخال الدواعش للعراق، مشيرا الى امتلاكه معلومات لتنفيذ عمليات ارهابية في البلاد. وقال عباس سروط في حديث متلفز تابعته “العهد نيوز”، ان “البرلمان اتخذ قرار اخراج القوات الأجنبية وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد انه سيعمل على حسم هذا الملف “.واضاف، ان […]

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