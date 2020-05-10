سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 10 أيار 2020

2020/05/10 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الاحد (10 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.800 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.

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