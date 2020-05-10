صحيفة : اولى قرارات الكاظمي تمثل ملامح خارطة طريق حكومته

2020/05/10 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت صحيفة العرب اللندنية ، ان أولى قرارات اتخذها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اظهرت ملامح خارطة الطريق التي ستسلكها حكومته بعد نيل ثقة البرلمان حيث تمثلت في التصالح مع المنتفضين والابتعاد أكثر عن المحور الإيراني الذي دفع نحو تأزيم الوضع الداخلي طوال الأشهر الماضية وجعل البلد ساحة لتصفية الحسابات الإيرانية مع الولايات المتحدة.واضافت الصحيفة ان قرارات الكاظمي، الذي يحظى بدعم سياسي واسع، شكلت بادرة "حسن نية" للتخلص من إرث الحكومة السابقة التي تسببت في توتير الأوضاع الداخلية ودفعت نحو تقوية الميليشيات واتبعت الحلول الأمنية لكبح جماح المتظاهرين.وأمر الكاظمي في أولى جلسات حكومته بإطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق "في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من أكتوبر العام 2019 وحتى اليوم"، أي منذ اندلاع شرارة الانتفاضة ضد السلطة الحاكمة.كما نصت قراراته بضرورة "عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها، وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله".ولقيت قرارات الكاظمي ترحيبا واسعا من الحراك الشعبي.وأكد الكاظمي أن من أولويات حكومته تأمين الظروف السليمة لإجراء الانتخابات وهو من ضمن مطالب الحراك الشعبي المتواصل في البلاد على الرغم من انتشار فايروس كورونا.ولفتت الصحيفة الى ان رئيس الحكومة العراقية كان أكثر وضوحا في رسالته لإيران خلال استقباله سفيرها ببغداد إيرج مسجدي الذي أكد له أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات"، الكلام نفسه الذي نقله أيضا إلى السفير الأميركي ماثيو تولر.وعدّ قرار الكاظمي الأكثر تحولا في المشهد الجديد هو إعادته لعبدالوهاب الساعدي إلى منصبه والذي أقاله رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي لإرضاء إيران وفصائلها في العراق.وقال الكاظمي إنه قرر "إعادة الأخ البطل الفريق أول عبدالوهاب الساعدي إلى منصبه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب".وتعتبر قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأميركية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم "داعش" على مدى ثلاث سنوات (2014-2017)، إضافة إلى أنها القوة التي تعمل الميليشيات الموالية لإيران على إضعافها والسيطرة عليها.وفي سبتمبر الماضي، أقال عبدالمهدي، الساعدي من رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، بعد أن اتهمه بارتياد سفارات دول أجنبية، ووقتها رفض الأخير القرار معتبرا إياه "إهانة" لتاريخه.والساعدي كان له الدور الكبير مع قادة جهاز مكافحة الإرهاب في تجنيب المدنيين خطر المعارك التي وقعت في مدينة الموصل شمالي البلاد ضد مسلحي "داعش" عام 2017، حسب تقارير محلية وشهادات أهلية.وأثار قرار عبدالمهدي إقالة الساعدي من منصبه غضباً شعبياً واسعاً دفع الحراك الشعبي في العراق إلى ترشيح الساعدي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعبدالمهدي.وأجبر الحراك الشعبي حكومة عبدالمهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر الماضي، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ العام 2003.

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