عضو بالمالية النيابية: تأخر رواتب المتقاعدين يثير الاستغراب .. هل سيتكرر مستقبلا؟

2020/05/10 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأحد، أن صندوق التقاعد مستقل ووظيفته الحصول على الاستقطاعات من الموظفين أثناء تعينهم ولا علاقة للحكومة به، مشيرا إلى أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين امر يثير الاستغراب.وقال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة في بعض الاحيان عندما تشعر بوجود ضائقة مالية بسبب انخفاض أسعار […]

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