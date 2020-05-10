الطب البيطري في كربلاء يستحدث الماجستير

2020/05/10 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد استحدثت كلية الطب البيطري في جامعة كربلاء دراسة الماجستير في تخصص الصحة العامة في علوم الطب البيطري .وقالت عميدة الكلية الدكتورة وفاق البازي :” ان الدراسة تهدف إلى إعداد كوادر علمية متخصصة في مجال الطب البيطري، وتشجيع البحث العلمي ، الى جانب رفع مستوى الباحثين وتدريبهم بصورة علمية، وتنمية مهاراتهم […]

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