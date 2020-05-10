المباشرة بالطحن التجريبي وتجارب الخبازة على الحنطة المحلية

2020/05/10 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن تسلم فروعها كميات محدودة من الحبوب المحلية المسوقة حديثا لاجراء تجارب الطحن والخبازة تمهيدا لتجهيز المطاحن بالخلطات المناسبة .ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة خطاب علي القيسي قوله ان : اغلب فروع الشركة في المحافظات التي باشرت بتسويق الحنطة خلال […]

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