ريال مدريد يتخذ قراراً حساماً بشأن التعاقد مع أوباميانج

2020/05/10 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارًا هامًا بشأن لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانج، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن أوباميانج”.وأوضحت أن “إدارة ريال مدريد منحت نظيرتها في آرسنال مهلة لتحديد موقفها من مستقبل أوباميانج، وما إذا كانت ستوافق على رحيله إلى […]

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