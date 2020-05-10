بسبب كورونا.. تأجيل بطولة العالم للكاراتيه

2020/05/10 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، تأجيل بطولة العالم للرجال والسيدات، التي كان مقررة إقامتها في دبي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بسبب فيروس كورونا.وذكرت صحيفة الاتحاد، أنه “تمت مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة لتحديد موعد جديد، على أن يتزامن مع فعاليات إكسبو […]

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