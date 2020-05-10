برلمان الاقليم يبحث مع بلاسخارت الأوضاع في العراق

2020/05/10 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت رئيسة برلمان اقليم كردستان ريواز فائق مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الاوضاع الراهنة في المنطقة وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي .وقال بيان للبرلمان الإقليم ” ان فائق استقبلت بلاسخارت ,وبحثا ايضا الازمة المالية في اقليم كردستان والاوضاع المتردية للموظفين واصحاب الدخل المحدود التي حدثت […]

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