الحشد الشعبي يطيح بثلاث قيادات من “داعش” الارهابي في كركوك

2020/05/10 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوكأعلن قائد قاطع الشمال للحشد الشعبي يلماز شهاب النجار، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة من قادة بتنظيم “داعش” الاجرامي في كركوك.وقال النجار في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة القت قوة من الحشد الشعبي على ثلاثة من قادة داعش ضمن قاطع عمليات كركوك”.وبدأت قوات الحشد […]

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