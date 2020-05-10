مقاتلة الدروع للحشد تشارك بصد التعرض لداعش ليلة امس غرب الانبار

2020/05/10 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوات الحشد الشعبي، الاحد، تعرضا لعناصر داعش غرب الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوات الكتيبة الثالثة في مقاتلة الدروع المتجحفلة مع اللواء الثامن عشر للحشد شاركت ليلة امس بصد تعرض لعناصر داعش في صحراء الانبار على طريق عكاشات – القائم “، لافتا الى ان “قوات الكتيبة وجهت ضربات موجهة

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