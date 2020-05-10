2020/05/10 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).