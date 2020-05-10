خلية الأزمة: حظر التجوال الجزئي باقٍ ولا صحة لرفعه

2020/05/10 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت خلية الأزمة، الاحد، عن إجراء تقييم لحظر التجوال وللإجراءات الممكن اتخاذها.وقال وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي بحسب الإعلام الحكومي، إن "الحديث عن وجود توجه برفع حظر التجوال عارٍ عن الصحة"، مؤكدا أن حظر التجوال الجزئي باق وخلية الأزمة لم تتخذ أي إجراء".وأضاف، أن "خلية الأزمة تحاول تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتحسين حظر التجوال الجزئي".

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