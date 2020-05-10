مستشار الخامنئي مهنئا الكاظمي: العراق وايران بلدان صديقان

2020/05/10 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعث مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية على أكبر ولايتي، الاحد، برقية تهنئة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هنأه فيها والشعب العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.ووصف ولايتي في برقيته التي أصدرها ان “ إيران والعراق بلدين صديقين وشقيقين، لطالما اتخذا خطوات قيمة مضيا على طريق تعزيز التعاون”.واعرب ولايتي عن تمنياته بمزيد النجاح […]

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