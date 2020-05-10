روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/10 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا اليوم الأحد، أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وبهذا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 200 ألف مصاب حتى الآن.أما عن عدد الوفيات فقد سجلت البلاد اليوم الأحد، 88 حالة وفاة جديدة جراء بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1915.ولا تعزو السلطات الروسية الزيادة في عدد

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