ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة مع زوجها

2020/05/10 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمرّ النجمة المصرية ياسمين صبري في نشر الصور الجديدة مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد نحو ثلاثة أسابيع على زواجهما.وأبهرت صبري متابعيها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة أطلّت فيها مع زوجها من أمام المسبح في حديقة منزلهما.وتلقّت مجموعة من التعليقات المشيدة بجمالها وجاذبيتها.وتجدون إطلالتها الأحدث

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