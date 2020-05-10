تقرير اسباني يكشف عن قرب رحيل كوتينيو عن الدوري الالماني

2020/05/10 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن وقت فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، انتهى تقريبا في الدوري الألماني.وكان كوتينيو تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، وأعلن بايرن أنه سيبدأ إعادة التأهيل عقب 14 يومًا.ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن […]

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