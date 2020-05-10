2020/05/10 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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القضاء يستدعي وزير الزراعة بحكومة عبد المهدي بعد تأكيد تصريحاته حول ’’النبق والثوم’’

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أنه "انسجاما مع دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم كافة التي تعرض عليها قضاي

بغداد اليوم- متابعة

بعث مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الأحد (10 أيار 2020)، برقية تهنئة الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمناسبة تمرير حكومته في مجلس النواب العراقي.





وذكر ولايتي في برقيته التي بعثها، أن &

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، بسام محي، الاحد (10 أيار 2020)، عن موقف حزبه من التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، فيما دعا الى ضرورة التمس بالحراك السلمي والابتعاد عن القمع والتعسف بحق المتظاهرين.

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