متظاهرو ساحة التحرير يتقدمون على جسر الجمهورية والقوات الأمنية تتراجع (فيديو)

2020/05/10 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد (10 أيار 2020)، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير وصلوا للحاجز الثاني الموجود على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، في محاولة لعبور الجسر المؤدي الى المنطقة الخضراء.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين تقدموا باتجاه الحاجز الثاني على جسر الجمهورية ووصلوا اليه، في محاولة منهم للعبور الى منطقة الخضراء".وأضاف، أن "القوات الأمنية ردت على المتظاهرين المتقدمين باتجاه الحاجز، بالقنابل الصوتية، وتسببت بإصابة نحو 10 متظاهرين بجروح".





وأشار الى أن "القوات الأمنية انحسبت الى بداية الجسر بالقرب من وزارة التخطيط في المنطقة الخضراء، بعد وصول المتظاهرين الى الحاجز الثاني من الجسر".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب متظاهرون في محافظة واسط تلوا بيانهم خلال انطلاق تظاهرة لهم في المحافظة، بـ ’’اسقاط النظام’’ السياسي في البلاد، فيما أعلنوا ’’سقوط’’ الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنع نواب المحافظة من دخولها.

قبل ذلك، انطلقت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الخروج بتظاهرة في يوم (10 أيار)، وحشدت فيها الجماهير على الخروج بالتظاهرات، فيما انقسم المتظاهرون بين مؤيد ورافض لتلك الدعوات، خصوصاً أنها تتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

بغداد اليوم- النجف

أعلن رئيس خلية الازمة في محافظة النجف، المحافظ لؤي الياسري، السبت (10 أيار 2020)، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نعلن عدم تسجيل اي إصابة&nbs

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الأحد (10 أيار 2020)، بأن خلية الأزمة في المحافظة قررت زيادة ساعات حظر التجوال في المحافظة الى 14 ساعة بدلاً من 12 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السلطات في المحافظة قررت

بغداد اليوم- خاص

تستعد محافظات المثنى، والديوانية، وذي قار للانطلاق بتظاهرات متزامنة، اليوم الأحد، مع تلك التي انطلقت منذ مساء أمس، في محافظتي واسط والديوانية.

وبحسب متظاهرين متواجدين في ساحات التظاهر، ويستعدون للمشاركة في الاحتجاجات، فإن التظا

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