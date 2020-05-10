محافظ النجف: لا إصابات بفيروس كورونا اليوم

2020/05/10 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلن رئيس خلية الازمة في محافظة النجف، المحافظ لؤي الياسري، السبت (10 أيار 2020)، عدم تسجيل ...





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