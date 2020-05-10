2020/05/10 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور امر قضائي باستقدام بحق وزير الزراعة السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور امر قضائي باستقدام بحق وزير الزراعة السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور امر قضائي باستقدام بحق وزير الزراعة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).