 صحيفة: التحالف الدولي سيزيد نشاطه بعد حصول الكاظمي على الثقة

2020/05/10 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “العربي الجديد”، الاحد، بأن نشاط التحالف الدولي سيتزايد في العراق خلال الايام المقبلة بعد منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثقة البرلمان.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر بالامانة العامة لمجلس الوزراء قوله، إن “المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأنّ التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري، […]

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