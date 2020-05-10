2020/05/10 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم .وقالت الوزارة في بيان , ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 391 حالة اصابة “.واضاف البيان:” ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يعلن عن شفاء ٣٦٦ حالة مصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يعلن عن شفاء ٣٦٦ حالة مصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).