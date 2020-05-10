وقفة احتجاجية لطلاب كلية أهلية بالبصرة للمطالبة بتخفيض الأجور الدراسية

2020/05/10 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد نظم طلبة كلية شط العرب الجامعة الاهلية في البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتخفيض الأجور الدراسية أسوة بالدراسات المسائية في الجامعات الحكومية.وطالبوا خلال تجمع أمام مبنى الجامعة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفرض تخفيض 30%‎ من القسط الدراسي أسوة بالدراسات المسائية في الجامعات الحكومية ، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها […]

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