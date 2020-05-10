استجابة لدعوة الكاظمي .. القضاء يطلق سراح المتظاهرين

2020/05/10 | 12:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاحد، المحاكم كافة بإطلاق سراح المتظاهرين.

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لـشفق نيوز، أنه "انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020، وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".

وتابع البيان أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

وكان مكتب الكاظمي اعلن أمس السبت أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي، وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.

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