استجابة لدعوة الكاظمي .. القضاء يطلق سراح المتظاهرين

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لـشفق نيوز، أنه "انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020، وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".
وتابع البيان أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
وكان مكتب الكاظمي اعلن أمس السبت أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي، وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.
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