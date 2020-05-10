الكاظمي يفاجئ المراجعين في دائرة التقاعد العامة بوجوده معهم

2020/05/10 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المراجعين في دائرة التقاعد العامة بوجوده معهم.

واستمع الكاظمي الى مشكلات المراجعين مطمئنا إياهم بتنظيم العمل بكل يسر، وإزاحة جميع العوائق والعقبات امام المتقاعدين، فيما ثمن المتقاعدون زيارة الكاظمي والاستماع لهم.

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