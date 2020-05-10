2020/05/10 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الأحد، تستقدم وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها كذبا في لقاء مع إحدى الفضائيات .وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يستدعي وزير الزراعة السابق بشأن تصريح “النبق” ويكشف نتائج التحقيق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يستدعي وزير الزراعة السابق بشأن تصريح “النبق” ويكشف نتائج التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).