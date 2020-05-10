بيلاروسيا تتحدى كورونا و تقيم احتفالاً ضخماً في الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية

2020/05/10 | 12:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت روسيا إلغاء احتفالات الذكرى 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، ولن تشهد العاصمة موسكو مسيرات الجنود والمحاربين القدماء أو طوابير الدبابات التي اعتادت الظهور في مثل هذا الوقت من كل عام.ورغم أن قرار روسيا بإلغاء العرض العسكري في … Readmore

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