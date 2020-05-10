الدبور القاتل يغزو الهند والصين ويتجه الى إيران

2020/05/10 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية بمقطع فيديو لحشرة قاتلة تغزو بعض بلدان شرق آسيا كالصين والهند تدعى الدبور القاتل.

وتمتلك هذه الحشرة لدغة سامة اشبه بلدغة الافعى يمكنها قتل الانسان، إذ نشأت هذه الحشرة في آسيا ويبلغ طولها بوصتين.

ويُظهِر مقطع الفيديو وحشية هذه الحشرة التي تنتشر في عدة دول آسيوية، وتشكل رعباً لعلماء الحشرات وتنذر بخطر على النحل والإنسان معاً وسط انباء بوصول هذه الحشرة الى إيران.

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