البصرة تقرر زيادة ساعات حظر التجول اعتبارا من عصر اليوم

2020/05/10 | 12:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرة وجهت السلطات الامنية في محافظة البصرة بتطبيق حظر التجوال الكامل اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد بدلاً من السادسة مساءً.ووفق نداء امني فقد تم التوجيه بانتشار كافة القطاعات الأمنية بالمناطق المخصصة لها لفرض حظر التجوال اليوم اعتباراً من الرابعة مساءً وتسهيل حركة الأطباء وإلغاء كافة التراخيص، موعزاً كذلك بانتشار ضباط المرور بالأماكن المخصصة لهم.

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