بالصور.. تجدد التظاهرات في ساحة التحرير

2020/05/10 | 12:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تجددت التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد هدوء نسبي لاسابيع بسبب الوضع الصحي وتداعيات فيروس كورونا.وقال مصدر امني، إن القوات الامنية تحاول تفريق المحتجين الذي تجمعوا فوق جسر الجمهورية عبر اطلاق قنبلتين صوتيتين، مما اسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين بجورح.

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