الثورة عراقية والنباح صفوي امريكي

2020/05/10 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي لم تبق بيد المحتل الامريكي ووصيفه الايراني حيلة.حيث باءت كل جهودهما ومؤامراتهما لانهاء الثورة العراقية العملاقة بالفشل الذريع.فالثوار الذين يمثلون انبل ظاهرة في تاريخ العراق القديم...أكمل القراءة ←

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