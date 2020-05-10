2020/05/10 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الظاهرة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني، عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.وقال رونالدو خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق اليساندرو دل بييرو عبر حسابه على شبكة “إنستغرام” لتبادل الصور “أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو: بلد الوليد خالٍ من أي إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو: بلد الوليد خالٍ من أي إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).